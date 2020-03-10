شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح زيزو راحة من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون منح أحمد سيد زيزو لاعب الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم، حيث اكتفى اللاعب بأداء حصة تأهيلية بجيمانيزيوم النادى، بناء على تعليمات الجهاز الفنى، وذلك من أجل معالجة الإرهاق، وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

وأدى حراس مرمى الزمالك الأربعة محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي مرانا قويا على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، وقام عبدالسلام باستخدام صددات حديدية لتدريب الحراس على سرعة رد الفعل، بجانب أمور فنية أخرى.

فيما قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون خوض الفريق مرانه صباح غد على ملعب النادى فى ميت عقبة، على أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية من أجل المبيت بها والدخول فى معسكر مغلق هناك عقب المران، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى بعد غدً الخميس فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى.

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من ناحية أخرى انتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم أشرف بن شرقى ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد فى التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.

جاء ذلك عقب اكتفائهم بالأمس بالتدريبات التأهيلية وعدم الانخراط بتدريبات الكرة بناء على تعليمات الجهاز الفنى لتفادى الإجهاد، حيث شارك الرباعى مصطفى محمد وعبد الشافى ومحمود علاء وبن شرقى بلقاء الترجى التونسى الأخير فى حين تواجد أحمد عيد بلقاء فريق ناشئين 2001 أمس أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للناشئين.

فى السياق ذاته واصل محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة ثلاثى الفريق البرنامج التأهيلى الموضوع لهم من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى.. حيث يؤدى الثلاثى فقرات تأهيلية بجيمانيزيوم النادى، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويغيب شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.