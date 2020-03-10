شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى والعروض الأوروبية صداع فى رأس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى أصبح صداعا فى رأس مسئولى القلعة الحمراء من أجل تعديل تعاقده خلال الفترة المقبلة، فى ظل العروض الأوروبية التى تلقاها اللاعب مؤخرا بعد ثبات مستواه القوى خلال المباريات المحلية خاصة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

ونجح الشناوى فى حجز مقعد الحارس الأول للأهلى ومنتخب مصر فى ظل مساهمته بشكل كبير فى انتصارات الأهلى هذا الموسم سواء على المستوى المحلى أو القارى، خاصة تألقه فى لقاء إياب دور ربع نهائى أمام صن داونز الجنوب الأفريقى ليتأهل فريقه إلى نصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب و الإياب 3 / 1 .

وتلقى محمد الشناوى العديد من العروض الأوربية مع انطلاق هذا الموسم، إلا أن الإدارة الحمراء رفضتها جميعاً نظراً للحاجة لخدمات الحارس الدولي، وتم إرجاء مناقشة هذا الأمر لنهاية الموسم، كما تم مطالبة اللاعب بعدم الالتفات أو التفكير فى هذه العروض.

ووفقاً لمصدر مقربة من محمد الشناوى فإنه تلقى 4 عروض أوروبية من أندية برتغالية وهولندية وفرنسية، وصل أعلى عرض فيهم لمبلغ 5 ملايين يورو.

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ويدرس مسئولو الأهلى تعديل عقد الحارس الدولى بما يعادل نجاحاته الكبيرة مع الفريق وتعويضاً له عن التضحيات التى قام بها، خاصة بعدما تم رفض عدة عروض له فى فترة الانتقالات الماضية، وكان أبرزها من أستون فيلا الإنجليزى، ويقدم محمد الشناوى مستويات ممتازة مع الأهلى والمنتخب الوطنى هذا الموسم الأمر الذى جعله محط أنظار العديد من الأندية الخارجية، وإن كان هناك تمسك كبير من إدارة الأهلى باستمرار الحارس الدولى.

جدير بالذكر أن الشناوى نجح فى أن يسطر تاريخ له فى صفوف منتخب الفراعنة، بعد تألقه اللافت للنظر مع الفراعنة فى كأس العالم الذى استضافته روسيا فى 2018 فى مشاركة تاريخية لمصر بعد غياب 28 عاماً، بالرغم عدم تقديم المنخب الأداء المنتظر لجماهير الكرة المصرية وودع البطولة بالخسارة فى جميع مباريات دور المجموعات، إلا أن الشناوى حصل على إشادات واسعة من جانب الجماهير خاصة أمام منتخب أوروجواى.