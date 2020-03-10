شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وعلاء يعودان لتدريبات الزمالك.. واستعدادات إضافية لأوباما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم خماسى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أشرف بن شرقى ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى وأحمد عيد فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى الأبيض.
جاء ذلك عقب اكتفائهم بالأمس بالتدريبات التأهيلية وعدم الانخراط بتدريبات الكرة بناء على تعليمات الجهاز الفنى لتفادى الإجهاد، حيث شارك الرباعى مصطفى محمد وعبد الشافى ومحمود علاء وبن شرقى بلقاء الترجى التونسى الأخير فى حين تواجد أحمد عيد بلقاء فريق ناشئين 2001 أمس أمام حرس الحدود ببطولة الجمهورية للناشئين.
ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
ويغيب شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء القادم أمام الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
فيما خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب النادى.
وأدى اللاعب الحصة التأهيلية، كذلك الفقرة التكتكية بالمران بعدها توجه إلى جيمانيزيوم النادى لعمل الحصة التأهيلية الإضافية بناء على تعليمات الجهاز الفنى لتجهيزه للفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بن شرقى وعلاء يعودان لتدريبات الزمالك.. واستعدادات إضافية لأوباما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.