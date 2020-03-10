شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد ينصح كهربا بالالتزام وحجازى بالبقاء فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق على تقديم نصيحة إلى لاعب النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا بالالتزام فى الملعب، ومع مدربه رينيه فايلر من أجل النجاح فى التطبيع مع القلعة الحمراء.

كما تحدث ضياء السيد عن محمد الننى المحترف فى صفوف بشكتاش التركى، موضحا أن هذه الخطوة فى رحلة احتراف الننى إلى الخلف فى ظل لعبه مسبقا فى أكبر دوريات أوروربا ألا وهو الدورى الإنجليزى وفى نادى أرسنال تحديدا.

وعن مدافع المنتخب أحمد حجازى فقال ضياء السيد إنه ومن وجهة نظره أن مصلحة اللاعب البقاء فى أوروبا فى الفترة المقبلة.

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وكان ضياء السيد قد داعب حسن شاكوش مطرب المهرجانات بعد تأكيد الأخير أنه رحل عن الأهلى بسببه، وكتب ضياء السيد عبر حسابه على تويتر، "يا عّم حسن أنا مشيتك وحطيتك على طريق المجد، لكن اللى عايز يدمرك الأستاذ هانى شاكر خد بالك منه بيغير من نجاحك".

وقال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش إنه كان لاعب كرة قدم فى الإسماعيلى، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن ينتقل للأهلى، ويتوقف نهائيًا، ويتوجه للغناء بالمهرجانات، مضيفا، "كنت بلعب مدافع مساك، وأنا أهلاوى إسمعلاوى، وكانوا يشبهونى دائمًا بالكابتن عماد النحاس وإبراهيم سعيد، وكان الأخير مثلى الأعلى، ولقب شاكوش جاء من خلال لعبى كرة القدم، حيث كنت مدافع شرس".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"، أنه ظلم في المجال الرياضي حيث كان يعطي كرة القدم كل طاقته ولم يلقى مقابلا ماديا، مشيرًا إلى أنه كان يحصل على بدل تنقل في نادى الإسماعيلى 25 جنيها، كان ينفقها بالكامل.

وذكر شاكوش أنه مر بظروف صعبة جدًا في حياته، لدرجة أنه "كان ينام في غرفة تحت المدرجات".