شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. يوسف غالى: كابيتانو الأهلى قدوتى وأحلم بتجربة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج فرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

من بين هذه المواهب، يوسف غالى لاعب وسط فريق الأهلى مواليد 2002، والذى يحلم بتكرار مسيرة الكابيتانو حسام غالى مع الفريق الأحمر.

تاريخ الميلاد: 28 / 5 / 2002

المركز فى الملعب: لاعب وسط

ما حلمك الاحترافى؟

أحلم بالدورى الإنجليزى بالتأكيد فهو الدورى رقم واحد فى العالم، لكن طبعاً لكى أصل إليه يجب المرورعلى دوريات مختلفة أقل قوة لكن البريمير ليج هدفي ومانشستر يونايتد هو فريق أحلامي.

من مثلك الأعلى محلياً وعالمياً؟

مثلي الأعلي هو الكابتن حسام غالي، منذ أن كان عمري 8 سنوات، وأنا أتابعه وأعشقه، وكان في تلك الفترة يلعب في توتنهام ولم ينتهي حبي وتقديري له بعد اعتزاله، ولقب "غالي" الذي عرفت به بين زملائي في الفريق والمدربين في القطاع جاء بسبب حبي للكابيتانو وإلى حد ما أشبهه في طريقة لعبه ومظهره، أما على المستوى العالمي فمثلي الأعلى كارلوس بويول و راموس.

هل سبق لك مقابلة حسام غالي؟

للأسف لم أقابله من قبل، ولكن، في أحد الأيام قام كابتن تامر حفني المدير فني للفريق، قام بعد التمرين بإعطائي الهاتف" قولتله مين يا كابتن قالي قول ألو بس، لقيت كابتن حسام بيقول ألو عرفته من ألو بس قولتله انا بحبك وانت مثلى الاعلى من زمان ونفسى أشوف حضرتك واقعد معاك قال لى وانا كمان بحبك وسامع عنك كويس شد حيلك ومستنيك فى التتش فى أى وقت" كان ذلك قبل اعتزاله وكان هذا أسعد يوم فى حياتى وهيفضل أحلى يوم.

حدثنا عن مشاركتك مع فريق الشباب؟

أشارك بصفه أساسيه مع الفريق في جميع المباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

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هل تم تصعيدك من قبل للفريق الأول؟

لم يتم التصعيد ما زلت 17 عاماً، لكن بإذن الله قريب جداً سأتواجد في الفريق الأول في النادي الأهلي ليس الأمر سهلاً أن تحجز مكاناً في الفريق الأول لكن شرف كبير أسعي إليه.

كيف ترى تجربة محمد صلاح؟

تجربة صلاح ملهمة جداً لأى لاعب كرة وهو صاحب الفضل ان أحلامنا كبرت و جعلنا نفكر في الاحتراف في أحسن أنديه اوروبا ليس أي نادي وحسب، واعطانا الأمل أن نكون نجوم أيضاً ومصنفين على العالم.

هل يمكن تكرار تجربة صلاح مجدداً؟

تجربة صلاح هتتكرر تاني، وبعدد اكبر كمان محمد صلاح فتح لنا الطريق و لغي لنا كشباب كلمة مستحيل و بإذن الله تتكرر علي أيدي.



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