شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقامة مباراة منتخب مصر وتوجو بدون جمهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها يوم 26 مارس الجارى باستاد القاهرة بدون جمهور، بعدما كان من المقرر حضور 30 ألف مشجع.

ويأتى موقف اتحاد الكرة بعد بيان وزير الشباب والرياضة الخاص بالتجمعات فى المحافل الرياضية، وضرورة مراعاة تخفيف الأعداد المسموح بتواجدها في الملاعب أثناء الأحداث الرياضية، كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وشملت قائمة المنتخب 4 لاعبين محترفين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

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أحمد حسن كوكا ( أوليمبياكوس اليوناني )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء الرسمي للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى، وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

وأخطر مسئولو الاتحاد التوجولى لكرة القدم نظراءهم بالاتحاد المصرى باختيار ملعب كيغيه لاستضافة لقاء منتخب مصر وتوجو فى الجولة الرابعة بتصفيات بطولة أمم أفريقيا يوم 29 مارس الجارى.

ويقع ملعب كيغيه فى العاصمة التوجولية لومى، ويحتضن حوالى 30 ألف مشجع، ويعد الملعب الرسمى لمباريات توجو الدولية.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الاكتفاء بمرانين فقط قبل مواجهة توجو يوم 26 مارس الجارى بالجولة الثالثة بتصفيات أمّم أفريقيا 2021، حيث يتجمع الفريق يوم 23 مارس وتكتمل الصفوف يوم 24 ليتدرب الفريق يومى 24 و25 قبل مواجهة توجو ومن المقرر ان يكون المرانين لفك العضلات خوفا على اللاعبين من الإجهاد.