شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة مرفوض فى الزمالك.. ومجمد بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة تواجه صالح جمعة نجم النادى الأهلى، الذى دخل فى نفق مظلم فى ظل رفض نادى الزمالك انضمامه الموسم الجديد وسط تجميده فى النادى الأهلى خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يبحث صالح جمعة عن عروض خارجية فى الموسم الجديد فى ظل تمسك رينيه فايلر بموقفه من عدم مشاركة اللاعب.

واستبعد مسئولو الزمالك ضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، فى الموسم المقبل، بعدما ربطت عدة تقارير من مصادر مقربة من اللاعب أنه ضمن دائرة اهتمامات القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تجميده من قبل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، الذى لم يكتفِ باستبعاد اللاعب من المباريات فقط ولكنه يرفض أيضًا مشاركته فى التدريبات وذلك على خلفية الأزمة التى حدثت بين الطرفين فى أحد التدريبات، وعدم التزامه.

ويرى مسئولو الزمالك عدم الحاجة لضم صالح جمعة فى الموسم الجديد، خاصة أن الأبيض يمتلك فى هذا المركز أكثر من لاعب يشارك بصفة أساسية، لذا سيكون اللاعب خارج حسابات قلعة ميت عقبة في الموسم المقبل لعدم الحاجة إلى جهوده.

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صالح جمعة استنفد جميع الفرص التى أتيحت له لاستعادة مستواه كأحد أبرز المواهب فى الكرة المصرية، لكنه أثبت أن الموهبة وحدها لا تكفى، لكن الالتزام والانضباط والانصياع للجهاز الفنى أيضا له دور كبير.

وأجرى مسئولو الأهلى مؤخراً عدداً من المحاولات لتسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب التدريبات الجماعية برفقة باقى زملائه وطلب رحيله بشكل رسمى.

ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدورى الفنلندى رغم تلقيه 3 عروض جدية بسبب الراتب الشهرى الذى سيتقاضاه هناك، بعدما عرض النادى الراغب فى ضمه 10 آلاف دولار شهرياً على اللاعب، بما يوازى قرابة 150 ألف جنيه شهرياً، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائياً.

وأكد مسئولو الأهلى لصالح جمعة أنهم لا يرفضون استمراره لكنهم فى نفس الوقت أكدوا له أن فايلر يرفض مناقشته فى فكرة تدريبه بشكل منفرد ولن يوافق على عودته للتدريبات الجماعية تحت أى مسمى، وهو ما نقله المدرب السويسرى للجنة التخطيط وإدارة النادى.