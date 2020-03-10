شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السباحة: أجلنا بطولة كأس مصر بسبب الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة أنه تقرر تأجيل بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة للموسم الحالى الذى كان مقرر إقامتها اليوم الموافق 10 مارس 2020 إلى شهر يونيو المقبل لإتاحة الفرصة للسباحين للتحضير لامتحانات الميد تيرم ونهاية العام.

وأضاف إدريس، فى تصريحات خاصة، أن قرار التأجيل جاء بناء على رغبة أولياء الأمور، خاصة أن مستقبل لاعبينا يمثل أهمية خاصة لدى مجلس إدارة السباحة ولدينا اهتمام خاص بالأمر .

كانت هناك أنباء قد تناثرت خلال الساعات القليلة الماضية تؤكد تجميد النشاط الرياضى فى السباحة بسبب مرض كورونا المتفشى فى العالم حاليا.



الاتحاد المصرى للسباحة

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من ناحية أخرى أشار ياسر إدريس إلى أن العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأولمبية متميزة فى ظل حالة التناغم والتنسيق بينهما مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها مدينة طوكيو 2020.

وقال إدريس إن البعض يحاول إفساد العلاقة الهادئة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة لأهداف خاصة دون النظر إلى المصلحة العامة للرياضة المصرية، مؤكدا على التنسيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات يؤكد على أن المرحلة القادمة سوف تشهد نتائج إيجابية.

وأضاف رئيس السباحة أن ما أثير حول بعض الملاحظات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريرها عن بعثة دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى مدينة ريو دى جانيرو 2016 يتمثلان فى موضوعان فقط ليس لهما علاقة مباشرة باللجنة الأولمبية على الإطلاق، مشددا على أن اللجنة الأولمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سوف يصدران بيانا موحدا لتوضيح الأمر كاملا أمام الوسط الرياضى.