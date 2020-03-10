شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز بشرم الشيخ بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلغاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجمباز، المقرر إقامتها بشرم الشيخ الشهر الجارى.
وقال صبحى إن البطولة لن يتم إلغاؤها فى ظل وصول الدول المشاركة فى المنافسات، على أن يتم إلغاء حفل الافتتاح لتبدأ المنافسات مباشرة.
وأضاف صبحى أن بطولة كأس مصر للسباحة القصيرة تقرر إلغاءها، والتى كان مقرر انطلاقها اليوم تجنبا التجمعات الجماهيرية فى ظل الإجراءات الاحترازية على أن تقام يونيو المقبل.
وتطرق صبحى إلى أنه ستتم دراسة فكرة إقامة كأس مصر لمراكز الشباب ودورى مراكز الشباب للفتيات بمختلف المحافظات.
كما قرر أشرف صبحى نقل نهائى دورى مراكز الشباب، الذى كان مقرر له يوم 15 مارس الجارى بالوادى الجديد إلى المركز الأولمبى بالمعادى.
وأكد أشرف صبحى أن إقامة البطولة فى الوادى الجديد يستغرق وقتا طويلا للسفر، وكذلك إرهاق للاعبين، بالإضافة إلى أن نقله قرار أفضل من إلغائه.
كان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة أمس مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد أشرف صبحى أهمية توعية الشباب المصرى بالفيروس ومخاطبة شبابى ورياضى مصر للعمل على تقليل الإصابة والوقاية من المرض، مضيفاً أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب على مستوى المحافظات.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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