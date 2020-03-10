شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نهائى دورى مراكز الشباب إلى المركز الأولمبى بدلا من الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نقل نهائى دورى مراكز الشباب، الذى كان مقرر له يوم 15 مارس الجارى بالوادى الجديد إلى المركز الأولمبى بالمعادى.

جاء قرار النقل فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة تجنبا التجمعات بسبب فيروس كورونا.

أكد أشرف صبحى أن إقامة البطولة فى الوادى الجديد يستغرق وقتا طويلا للسفر، وكذلك إرهاق للاعبين، بالإضافة إلى أن نقله قرار أفضل من إلغائه.

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كان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة أمس مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.