شكرا لقرائتكم خبر عن نقل نهائى دورى مراكز الشباب إلى المركز الأولمبى بدلا من الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نقل نهائى دورى مراكز الشباب، الذى كان مقرر له يوم 15 مارس الجارى بالوادى الجديد إلى المركز الأولمبى بالمعادى.
أكد أشرف صبحى أن إقامة البطولة فى الوادى الجديد يستغرق وقتا طويلا للسفر، وكذلك إرهاق للاعبين، بالإضافة إلى أن نقله قرار أفضل من إلغائه.
كان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة أمس مع قيادات الوزارة بمختلف الإدارات لدراسة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد أشرف صبحى أهمية توعية الشباب المصرى بالفيروس ومخاطبة شبابى ورياضى مصر للعمل على تقليل الإصابة والوقاية من المرض، مضيفاً أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على التوعية بأهمية التعقيم وزيادة الحملات القومية التوعوية للتعريف بالمرض والاهتمام بنظافة مراكز الشباب على مستوى المحافظات.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
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