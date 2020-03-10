شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يجوز ارتداء كمامة أثناء التدريبات للاعبين؟.. طبيب المنتخب السابق يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت أصداء فيروس كورونا المستجد تجوب العالم خاصة فى ظل حالات جديدة يومية، وعلى الصعيد الرياضى تحديدا تواجه مدرجات كرة القدم، وغيرها من الرياضات شبح الإخلاء خاصة فى البلاد التى تعانى من ارتفاع الإصابات وعلى رأسها إيطاليا.

فى هذا الصدد قال طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق إن التوعية الطبية للاعبين تشمل عدة جوانب على رأسها النظافة الشخصية وتجنب التجمعات خارج التدريبات بقدر الإمكان.

وأضاف طارق سليمان فى حديثه لـ"سوبر كورة" : الرياضيون من المفترض أنهم أقل عرضة لمثل هذه الفيروسات لأن مناعتهم من المفترض أن تكون كبيرة جراء مداومتهم للرياضة بصفة مستمرة، مشيرا إلى الأخذ بالاعتبار أن النظام الغذائى أحد أهم العوامل في مقاومة مثل هذه الأمراض، مؤكدا ضرورة تواجد "فيتامين سى" بصفة دائمة على مائدة اللاعبين عن طريق الليمون أو البرتقال وجميع العناصر الغنية بالفيتامين مع الاهتمام بالمكملات الغذائية وعدم إهمالها

وشهدت أوروبا في الأيام الماضية أزمات رياضية كبيرة بعد تفشي فيروس كورونا، وتزايدت أعداد المصابين في عدد من البلدان الأوروبية، وهو ما كان له تبعاته على الكرة في ملاعب القارة العجوز، حيث قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم إعادة جدولة المباريات المؤجلة جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مع إقامة البطولة بدون جماهير حتى الثالث من أبريل المقبل، متضمنة كافة المناطق حتى التي لم تسجل حالات إصابة بالفيروس، أعلن البيان الصادر من لجنة الطوارئ الصحية في إيطاليا إقامة كافة الأحداث الرياضية في إيطاليا بدون حضور جماهيري لمدة شهر، وحتى الثالث من أبريل.