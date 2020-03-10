سوبر كورة.. هل يجوز ارتداء كمامة أثناء التدريبات للاعبين؟.. طبيب المنتخب السابق يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازالت أصداء فيروس كورونا المستجد تجوب العالم خاصة فى ظل حالات جديدة يومية، وعلى الصعيد الرياضى تحديدا تواجه مدرجات كرة القدم، وغيرها من الرياضات شبح الإخلاء خاصة فى البلاد التى تعانى من ارتفاع الإصابات وعلى رأسها إيطاليا.
فى هذا الصدد قال طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق إن التوعية الطبية للاعبين تشمل عدة جوانب على رأسها النظافة الشخصية وتجنب التجمعات خارج التدريبات بقدر الإمكان.
وأضاف طارق سليمان فى حديثه لـ"سوبر كورة" : الرياضيون من المفترض أنهم أقل عرضة لمثل هذه الفيروسات لأن مناعتهم من المفترض أن تكون كبيرة جراء مداومتهم للرياضة بصفة مستمرة، مشيرا إلى الأخذ بالاعتبار أن النظام الغذائى أحد أهم العوامل في مقاومة مثل هذه الأمراض، مؤكدا ضرورة تواجد "فيتامين سى" بصفة دائمة على مائدة اللاعبين عن طريق الليمون أو البرتقال وجميع العناصر الغنية بالفيتامين مع الاهتمام بالمكملات الغذائية وعدم إهمالها
وشهدت أوروبا في الأيام الماضية أزمات رياضية كبيرة بعد تفشي فيروس كورونا، وتزايدت أعداد المصابين في عدد من البلدان الأوروبية، وهو ما كان له تبعاته على الكرة في ملاعب القارة العجوز، حيث قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم إعادة جدولة المباريات المؤجلة جراء المخاوف من انتشار فيروس كورونا، مع إقامة البطولة بدون جماهير حتى الثالث من أبريل المقبل، متضمنة كافة المناطق حتى التي لم تسجل حالات إصابة بالفيروس، أعلن البيان الصادر من لجنة الطوارئ الصحية في إيطاليا إقامة كافة الأحداث الرياضية في إيطاليا بدون حضور جماهيري لمدة شهر، وحتى الثالث من أبريل.
وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن فكرة تأجيل بعض المباريات الدولية القادمة، أو لعبها بدون جماهير واردة في ظل انتشار فيروس كورونا ليست بعيدة ، وأكد إنفانتينو في تصريحات صحفية: "حياة الناس أهم بكثير من أي مباراة".
وفى سياق متصل كان قد وضع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، في عزل احترازي، ومنعه من المشاركة في تدريبات فريقه بعد تواجده في بلاده كوريا الجنوبية فى الفترة الأخيرة.
وبالنظر لليفربول صرحت صحيفة تيليجراف البريطانية أن هناك أزمة بسبب فيروس كورونا قد تهدد تتويج ليفربول المنتظر بالدورى الإنجليزى الممتاز.
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