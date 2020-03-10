شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش عن وقف النشاط: سلامة اللاعبين أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد القماش، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش، عن كواليس قرار إيقاف النشاط الرياضى فى الاتحاد، بسبب التخوفات من فيروس كورونا، وبعد قرار مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإيقاف أى نشاطات تتضمن تجمعات كبيرة.

وقال القماش، فى تصريحات خاصة، اتخذنا القرار بالإجماع بين جميع الأعضاء حرصاً على سلامة اللاعبين، خاصة أن بطولة هليوبوليس على سبيل المثال كانت ستضم 180 لاعباً، ولأن بطولات الاسكواش تقام فى أماكن مغلقة على الأغلب، كان هذا سيشكل خطراً على حياة اللاعبين، ولذلك اتخذنا القرار.

وأضاف القماش: لسنا متضررين بشكل كبير نحن فى نهاية الموسم، ولم يكن يتبقى سوى ثلاث بطولات فقط هى هليوبوليس وطنطا وبطولة الجمهورية ومستعدين لإعادة النشاط فى أى وقت حال تحسن الأحوال وانحصار الفيروس.

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قرر الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، إيقاف النشاط المحلى (بطولات - دورى عام) وعدم إقامة أى فعاليات، اعتبارا من بطولتى هليوبوليس وطنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصرى للاسكواش.

وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً قال فيه:

نظرا للظروف الحالية و الخاصة بفيروس كورونا وحرصا من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للاسكواش على سلامة اللاعبين واللاعبات والمرافقين لهم (أولياء الأمور - المدربين) وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف أى فعاليات بها تجمعات كبيرة قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للاسكواش إيقاف النشاط المحلى ( بطولات - دورى عام ) وعدم إقامة أى فعاليات اعتبارا من بطولتى هليوبوليس وطنطا ولحين صدور قرار آخر من الاتحاد المصرى للاسكواش.