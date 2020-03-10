شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مباريات دور الـ16 ببطولة كنارى كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف، اليوم الثلاثاء، مباريات دور الـ16 ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها لندن، خلال الفترة من 8 حتى 13 مارس الجارى بمشاركة مصرية واسعة.

ويحمل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وكان الثنائى المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن المصنف الثالث، قد تأهلا إلى الدور ربع النهائى، حيث فاز محمد الشوربجى على منافسه ماثيو كستانيت بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة دور الـ 16 من البطولة حيث استغرقت المباراة 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-9.

فيما فاز طارق مؤمن على منافسه الإنجليزي داريال سيلبي بنتيجة 3 / 0 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-8.

ويشهد اليوم 4 مباريات قوية للمصريين جاءت كالتالي:

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كريم عبد الجواد x الاسكتلندي جريج لوبان

عمر مسعد x مروان الشوربجي

فارس الدسوقي x محمد أبو الغار

علي فرج x الإنجليزي ديكلان جيمس

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج علي فرج ونور الشربيني ببطولة ويندي سيتي.