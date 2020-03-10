شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفل بعيد ميلاد هانى رمزي: الخامس بترتيب الأكثر تمثيلا لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" على تويتر، بعيد ميلاد هانى رمزي نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، والذى أكمل اليوم عامه الـ 51.

ونشرت صفحة الكاف فيديو لهانى رمزى، لأحد أهدافه، معلقا عليه :"يحتفل اليوم نجم منتخب مصر السابق هاني رمزي بعيد ميلاده.. مدافع الفراعنة السابق هو الخامس في ترتيب الأكثر تمثيلا للمنتخب المصري بأكثر من 120 مشاركة دولية".

فيما رد رمزي على التهنئة قائلا : "شكرا جدا لتذكركم عيد ميلادي - تحياتي #هاني_رمزي".

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يذكر أن آخر منصب تولى هانى رمزى مسؤوليته هو مساعد مدرب للمنخب المصرى فى 2018، ضمن جهاز المكسيكى خافيير أجيرى.

وكشف هانى رمزى أنه لم يكن هناك مفاوضات رسمية من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي للتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأوضح هانى رمزى خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "جماهير النادي الأهلي رشحتني على مواقع التواصل الاجتماعي للتواجد ضمن الجهاز الفني لفايلر ولكن لم يكن هناك مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي القلعة الحمراء شرف لي العمل داخل منظومة النادي الأهلي، وهذا بيتي، وأتمني فى يوم من الأيام أن أعمل داخل القلعة الحمراء".

وأبدى هانى رمزى أعجابة بالمالي أليو ديانج، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب المستوي المتميز الذى ظهر بيه خلال الفترة الماضية قائلا " مستوي ديانج كان مفاجآة بالنسبة، وهو لاعب أصبح محور أساسي داخل صفوف النادي الأهلي، ويقوم بواجبات دفاعية وهجومية و التدوير فى الخط الهجومي الذي يقوم به فايلر أمر جيد ويخدم خطته، وهو الأمر الذي نجح فيه خلال الفترة الماضية فى بطولة الدوري الممتاز".