شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تجتمع الخميس المقبل لتخفيف عقوبة محمود كهربا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعا الخميس المقبل بمقر الجبلاية لمناقشة التظلمات المقدمة من ناديى الأهلى والزمالك، ضد عقوبات لجنة الانضباط بعد مباراة السوبر بالإمارات، وتحديدا إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى وأحمد زاهر إدارى الزمالك لنهاية الموسم.
وتتجه النية لدى لجنة التظلمات لتخفيف عقوبة محمود كهربا وأحمد زاهر وتقليص فترة الإيقاف لتصبح عددا من المباريات كما حدث مع شيكابالا وعبد الله جمعة وأجايى لاعبى الزمالك والأهلى.
وعقدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجى اجتماعا، الخميس الماضى، بمقر الجبلاية لمناقشة قانونية تظلمات ناديى الأهلى والزمالك ضد العقوبات الخاصة بهما علي خلفية مباراة السوبر بالإمارات.
وقررت اللجنة قبول تظلم ناديي الأهلى والزمالك، شكلاً، بعد التأكد من وصولهما في المهلة القانونية وهي 10 أيام من تاريخ وصول القرارات للناديين بجانب سداد الناديين الرسوم الخاصة بالتظلم لخزينة الجبلاية، وتعقد لجنة التظلمات اجتماعا جديدا الأسبوع المقبل لمناقشة التظلمات وفحص المستندات والفيديوهات المقدمة من كل ناد لحسم موقفها من عقوبتي محمود كهربا لاعب الأهلى وأحمد زاهر إدارى الزمالك الموقفين لنهاية الموسم سواء بتأييد العقوبة أو تخفيفها وفقا لما تراه اللجنة.
فيما تسابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الزمن من أجل إنهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم يوم 20 يونيو المقبل، لمنح الفرصة أمام المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لتنفيذ برنامجه استعدادًا لخوض منافسات طوكيو 2020، التي تنطلق في يوليو المقبل ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، جدول مباريات الدورى العام كاملاً يوم 15 مارس الجارى بعد وضوح موقف الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى في البطولات الأفريقية سواء دورى الأبطال الأفريقى أو الكونفدرالية، سواء باستكمال المشوار والتأهل إلى نصف النهائي أو الخروج وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا في الدور الثانى من عمر الدورى العام ، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو في جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.
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