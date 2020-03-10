شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ المقاولون والطلائع فى الدورى الممتاز قبل مواجهة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفوق فريق المقاولون العرب تهديفيا على نظيره طلائع الجيش قبل المواجهة المرتقبة بينهما، فى الخامسة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث نجح ذئاب الجبل فى تسجيل 21 هدف مقابل 14 هدفا لفريق الطلائع.

ويسعى فريق المقاولون العرب في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة تأمين المركز الثانى، بينما يطمح فريق الطلائع في تحسين أوضاعه في ظل تواجده ضمن المراكز المتأخرة فى جدول الترتيب.

يطمح المقاولون العرب فى استعادة الانتصارات مجددا بعدما شهد الظهور الأخير له خسارة من بيراميدز بهدفين دون رد فيما تعادل الطلائع مع إنبى سلبيًا في اللقاء المقدم من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بمواصلة رحلة حصد النقاط مثلما حدث في الدور الأول لإنهاء المسابقة في المراكز الأربعة الأولى لضمان المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل مشددًا على ضرورة احترام فريق الطلائع رغم نتائجه المتراجعة هذا الموسم لضمان حصد النقاط الثلاث.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الطلائع مكون من: "حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروق نور الدين، حسن الشامي، معروف يوسف، كريم مصطفى، محمد مجلي ، طاهر محمد، شكري نجيب، سيف الدين الجزيرى".

بينما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المقاولون مكون من: "محمد بسام، خالد سطوحي، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد السيد، عبد الرحمن زولا، عمار حمدى، كيفن موهيرى، ناصر منسي، عمر عماد، عمرو جمال".

و يرصد الخليج 365 7 ارقام لـ المقاولون و الطلائع في الدورى بالجدول التالى :