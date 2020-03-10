شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تعديل موعد مباراة طنطا ودجلة بالدورى بسبب الـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباراة طنطا مع وادى دجلة المقرر لها غدا الأربعاء 11 مارس الحالى ضمن الجولة 18 لمسابقة الدورى الممتاز، فى السابعة والنصف ليلا بدلا من الثانية والنصف ظهرا.

ويأتى القرار بناء على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية V A R نظرا لأماكن الكاميرات المحددة باستاد طنطا والتى تعترضها أشعة الشمس نهارا ما يعيق أعمالها، وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.

ويستضيف طنطا نظيره وادى دجلة على استاد طنطا الرياضى غدا فى مواجهة الهروب من الهبوط فى ظل الموقف المتأزم للفريقين فى جدول المسابقة بعد نهاية الدور الأول.

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وشهد آخر ظهور لطنطا فى مسابقة الدورى تعادلا سلبياً مع إنبى، فيما سقط وادى دجلة أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف دون رد بالجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويحتل طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

ويسعى أيمن المزين المدير الفني لطنطا لخطف النقاط الثلاث لإنهاء دوامة التعادلات التي تطارد فريقه وجعلته أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل برصيد 9 مباريات بالتساوى مع سموحة وذلك لتفادى شبح الهبوط للقسم الثانى ،ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا أمام وادى دجلة مكون من : " علي فرج ، أحمد سالم، سليمان عبدربه، محمود مسعود، إيهاب سمير ، حسام غالي، محمد أسعد، حسن فيصل ، أحمد أوكا، أحمد فهمي، محمد جدو".

فيما تعد مباراة الغد الظهور الأول لليونانى نيكوديموس بابافاسيليو مديراً فنياً لوادى دجلة عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس الذى رحل عن النادى بسبب تراجع النتائج في الدور الأول للمسابقة ويسعى المدرب الجديد لإنتشال دجلة من عثراته بداية من مواجهة طنطا ، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام طنطا مكون من : "محمد عبد المنصف - رجب عمران – خالد رضا – عبدالله محمود – مروان حمدي إيزهاكو يعقوبو - محمد عبد العاطي – حسام عرفات - عبد الكبير الوادي– بوزاس فاسيليوس – بيكاهم".