رسميا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة المباريات دون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن اتحاد الكرة إقامة مباريات الدوري المصري بدون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.
وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي:
"حفاظا على سلامة جماهير الكرة المصرية في هذه الظروف الخاصة التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" الذي يعاني منه العالم أجمع، واستجابة للتعليمات الخاصة بهذا الشأن ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباريات المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر".
وتسبب تفشي فيروس كورونا في إقامة عدد من المباريات بكافة البطولات دون حضور جماهيري، فيما قررت إيطاليا إيقاف كافة الفعاليات حتى 3 إبريل المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري أمام توجو يوم 26 مارس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، قبل السفر لمواجهة توجو بالجولة الرابعة يوم 29 من الشهر ذاته.
كما يلتقي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء المغربيان مطلع مايو القادم، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري تستأنف اليوم الثلاثاء، ويومي الأربعاء والخميس، حيث يلتقي الأهلي أمام سموحة يوم الأربعاء، فيما يحل الزمالك ضيفا على الاتحاد يوم الخميس.
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