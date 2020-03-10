الأهلي: عرض فنلندي لصالح جمعة خلال يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن النادي في انتظار وصول عرض فنلندي لضم صالح جمعة لاعب وسط الفريق.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النادي ينتظر وصول العرض خلال الـ48 ساعة القادمة، دون الإفصاح عن اسم النادي الفنلندي.

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وأكمل: "تلقيت اتصالات من أحد الأندية الفنلندية هناك للتعاقد مع صالح، وندرس الأمر".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أعلن سابقا انتهاء مشوار صالح جمعة مع النادي الأهلي، متمنيا التوفيق له في مستقبله.

ولم يشارك صالح جمعة في أي مباراة مع النادي الأهلي هذا الموسم تحت قيادة فايلر.