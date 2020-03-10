محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن ناديه لم يتلق أي طلب لتأجيل مباراة الفريق أمام الهلال السعودي، في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية السابق.
وأشار عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلي سيوافق على أي أمر سواء بتقديم موعد اللقاء أو تأخيره.
وأكمل: "وقعنا عقود للمباراة وملتزمون بها، ولو طرأ أي جديد في تغيير الموعد سيتم الاتفاق مع اللاعب والقائمون علي تنظيم المهرجان".
ومن المقرر أن تقام المباراة في السعودية يوم 28 مارس الجاري، وقت الأجندة الدولية.
وكانت السعودية أوقفت رحلاتها مع 9 دول بينها مصر، خوفا من تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار السعودية بسبب كورونا.. الأهلي يوضح موقف مباراة اعتزال التائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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