وزير الرياضة لمصراوي: مباريات الدوري ليست ضمن الأحداث الرياضية الموقوفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، إن الوزارة لن تُصدر قرارات بإيقاف مباريات الدوري أو المباريات الدولية تخوفًا من فيروس كورونا، كما شدد على أنه سيكون هناك توصية باللعب بدون جماهير.

وكانت وزارة الشباب والرياضية قد أصدرت بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء يتضمن عدة قرارات أهمها : "ارجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية."

وأضاف صبحي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم أن الوزارة لن توصي بإلغاء المباريات المحلية وانما ستطلب من الجهات المسؤولة عدم حضور الجماهير، مشددًا أنه سيتم ترك الأمر الخاص بأي مواعيد للاتحادات الداخلية حيث أنه هذا الأمر من اختصاصها في المقام الأول.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد ألمح إلى احتمالية لعب المباريات الدولية بدون جمهور، أو تأجيلها أو حتى الإلغاء بسبب فيروس كورونا الذي أصاب عدد من الدول الأفريقية.