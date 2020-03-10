باهر المحمدي يصدم الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء

كشف الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى علي الحالة الصحية لقائد ومدافع الفريق باهر المحمدي ومدة غيابه.

وأكد عبدالعزيز أن المحمدى تأكد غيابه عن مواجهة الرجاء بعد تعرضه لتمزق فى أربطة الركبة ، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل

العودة للتدريبات.

ويحل الدراويش ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم الموافق 15 مارس من الشهر الجارى ، فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ".