الإسماعيلي يحسم موقف فخر الدين بن يوسف من المشاركة أمام الرجاء المغربي

كشف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عن الحالة الصحية لمهاجم الفريق التونسي فخر الدين بن يوسف الذي أصيب بالأمس علي هامش مشاركته في لقاء

فريقة امام الجونة.

وقال عبدالعزيز :”فخر الدين يوسف لن يستطيع اللحاق بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية فى الخلفية”.

واضاف طبيب الدراويش قائلاً :”المهاجم

الدولى مدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام بالتدريبات”.

ويحل الدراويش ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم الموافق 15 مارس من الشهر الجارى ، فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ".