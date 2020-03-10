كشف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى عن الحالة الصحية لمهاجم الفريق التونسي فخر الدين بن يوسف الذي أصيب بالأمس علي هامش مشاركته في لقاءفريقة امام الجونة.
وقال عبدالعزيز :”فخر الدين يوسف لن يستطيع اللحاق بالمباراة بعد تعرضه لشد من الدرجة الثانية فى الخلفية”.
واضاف طبيب الدراويش قائلاً :”المهاجمالدولى مدة غيابه تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل الانتظام بالتدريبات”.
ويحل الدراويش ضيفا على الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد القادم الموافق 15 مارس من الشهر الجارى ، فى إياب الدور نصف النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ".
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يحسم موقف فخر الدين بن يوسف من المشاركة أمام الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.