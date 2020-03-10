بدلاء الإسماعيلي يهزمون غزل دمياط وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى الفوز على فريق غزل دمياط بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة الودية التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء. ويستعد الفريق للقاء الرجاء البيضاوى المغربى منتصف مارس الجارى ، فى إياب دور الــ4 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحملت الأهداف توقيع بنسون شيلونجو هدفين وحازم مرسى هدف.

وحرص الجهاز الفنى من خلال تلك الودية الاطمئنان على جاهزية بدلاء الفريق والعائدين من الإصابة على رأسهم عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى قبل القمة المصرية المغربية.

بدأ الفريق بتشكيل ضم

حارس مرمى .. محمد فوزى

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خط الدفاع .. محمد بيومى – محمد نصر – محمد مجدى – مصطفى فارس

خط الوسط .. محمد صادق – عماد حمدى- مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة.

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – شيلونجو

وشارك من مقاعد البدلاء كل من محمود عبد المنصف حارس المرمى – محمد حمدى زكى – محمد الضرف- حازم مرسى – أحمد كاستيلو – محمد كماتشو.