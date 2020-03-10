جوميز: فترة التوقف أثرت سلبيًا على الإسماعيلي

أكد الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى، أن الفريق قدم أحد أسوأ مبارياته بمسابقة الدورى المصري أمام الجونة بالأمس. وتعادل الإسماعيلي أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتبينهما على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
أضاف جوميز: ”الجميع لم يكن فى مستواه رغم العناصر الجيدة التى شاركت في المباراة”. واتبعجوميز قائلاً: ”بالتأكيد فترة التوقف أثرت بشكل سلبي على الفريق“. وواصل: ”لم ننجح فى صنع فرصة حقيقية إضافة لعدم نجاحنا في الدفاع بشكل مميز”.
وأتم حديثه :”سأتحدث مع اللاعبين من أجل إصلاح الأخطاء سريعًا قبل المواجهة المصيرية أمام الرجاء المغربي فى إياب دور الـ4 بالبطولة العربية”.
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