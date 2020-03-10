ارتفاع تكلفة استقدام الحكام الأجانب بعد تطبيق تقنية الفيديو

علمت "الوفد"، من مصادر مطلعة في لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة بين الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو

في الدوري.

وبحسب المصادر، فإن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام

حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار.

وكان اتحاد الكرة قرر تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني للدوري، وبالفعل بدأ تطبيقه من مباراة إنبي وطلائع الجيش.