ديربي الرور بين دورتموند وشالكة بدون جماهير بسبب فيروس كورونا

قررت السلطات الألمانية إقامة مباراة ديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكة بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا في أقطار عديدة في العالم. وتقام مباراة شالكة وبوروسيا دورتموند على ملعب الأخير يوم السبت المقبل في إطار منافسات الدوري الألماني. المقبل في إطار منافسات الدوري الألماني. ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا خشية اتساع رقعة الإصابة بالفيروس Advertisements الغامض. الغامض. ويخوض بوروسيا دورتموند مواجهة مصيرية أمام باريس سان جيرمان على ملعب الأخير بحديقة الأمراء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بدون حضور جماهيري على خلفية ما ذكر سلفًا. يذكر أن مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة هي رقم 178 بديربي الرور الذي يجمع الناديين.

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