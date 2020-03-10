بث مباشر.. مشاهدة مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش اليوم في الدوري

تقدم لكم "بوابة الوفد" خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش التي ستقام بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 الجاري، على ملعب ستاد المقاولون العرب، وذلك في إطار مواجهات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. الممتاز لكرة القدم. موعد مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش: ستنطلق مباراة المقاولون العرب ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وستذاع المباراة عبر Advertisements قناة On Sport HD أون سبورت الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي محمد الغياتي. قناة On Sport HD أون سبورت الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي محمد الغياتي. حكم مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش: كلف اتحاد الكرة المصري الحكم سعيد حمزة بمهمة إدارة المباراة المرتقبة، على أن يتولى الثنائي هاني العراقي وأيمن العقاد بهمة مساعدة الحكم في وجود الحكم الرابع نادر قمر الدولة. لمشاهدة المباراة "اضغط هنا"

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