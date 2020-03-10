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راحة سلبية لسيدات طائرة الأهلي قبل مواجهة أصحاب الجياد بالدوري

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قرر حمدي الصافي، المدير الفني لطائرة سيدات النادي الأهلي، منح لاعبات الفريق راحة

سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء.

وحرص الصافي على منح لاعبات الفريق راحة

سلبية، ضمن البرنامج البدني المحدد لهن في الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة اصحاب الجياد، الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد فاز  في مباراته أمس على المقاولون بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة من 18 مباراة، محققًا العلامة الكاملة دون هزيمة.

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