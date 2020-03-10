يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي مباراة مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام فريق الجزيرة في إطار ثالث المواجهات الخمس، التي تجمعالفريقين لحساب الدور قبل النهائي في بطولة دوري السوبر للمحترفين.
من المقرر أن تنطلق المباراة فيالثامنة والنصف مساءً على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.
يسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على حساب الجزيرة في المواجهات الخمس والمضي نحو التأهل لنهائي بطولة دوري السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر سلة الأهلي يواجه الجزيرة في دوري السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.