سلة الأهلي يواجه الجزيرة في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي مباراة مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام فريق الجزيرة في إطار ثالث المواجهات الخمس، التي تجمع

الفريقين لحساب الدور قبل النهائي في بطولة دوري السوبر للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في

الثامنة والنصف مساءً على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على حساب الجزيرة في المواجهات الخمس والمضي نحو التأهل لنهائي بطولة دوري السوبر.