ريال مدريد أكثر المُتضررين من حجب الجماهير بسبب فيروس كورونا

فرضت رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” على أندية المسابقة، خوض الجولتين القادمتين من عمر الدوري، بداخل ملاعب مغلقة، وبدون حضور جماهير، خوفًا من تفشي فيروس “كورونا”.

واكتشفت إسبانيا حتى وقت كتابة هذه السطورة، اكثر من 1000 حالة مصابة بالفيروس، مما جعل الحذر والحيطة تزداد لدى وزارة الصحة والأسرة في الحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها، حرمان الجماهير من التواجد في ملاعب كرة القدم، بمختلف الدرجات، حتى يوم 3 أبريل القادم، كإجراء احترازي لمقاومة المرض.

وستلعب مباريات الجولة الثامنة والتاسعة والعشرين من الدوري الإسباني في ملاعب “مغلقة”، وهو قرار استقبلته جماهير نادي ريال مدريد بالكثير من الامتعاض.

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وسيكون اللوس ميرنجيز هو أكثر الأندية المتضررة من هذا الأمر، حيث كان مقررًا أن يخوض مباراتين متتاليتين على ملعب السانتياجو بيرنابيو، ضد إيبار أولاً، ثم فالنسيا يوم 21 مارس القادم.

وستلعب كافة أندية الدوري الإسباني مباراة واحدة على ملعبها خلال الأسبوعين القادمين، باستثناء الريال الذي سوف يُحرم من المساندة الجماهيرية في مناسبتين.

ويتبقى فقط 11 جولة على انتهاء الدوري الإسباني، الذي يتصدره حاليًا نادي برشلونة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.