رياضة | خاص.. اللجنة الأوليمبية: لا إيقاف للدوري المصري.. الشائعات خارجية لزعزعة الاستقرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. اللجنة الأوليمبية: لا إيقاف للدوري المصري.. الشائعات خارجية لزعزعة الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عدم إيقاف النشاط الرياضي أو الدوري المصري بسبب فيروس كورونا.

قال هشام حطب في تصريحات خاصة: "النشاط الرياضي مستمر ولن يتم إيقافه فلن يتم إلغاء أو تأجيل أي لقاء وكل المباريات في مواعيدها المعلنة لأن الأمور لا تستدعي ذلك".

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وأضاف حطب: "الوضع الصحي في مصر غير مقلق من الأساس وفيروس كورونا سيتم السيطرة عليه واتخاذ كل التدابير والغرض من تلك الشائعات معروف للجميع ومصدره من الخارج لهز استقرار البلاد".