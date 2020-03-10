رياضة | تصريح مثير.. هالاند يكره مواجهة هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير.. هالاند يكره مواجهة هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند بأن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول "لاعب لا يصدق".
وتحدث مهاجم دورتموند عن مواجهته في دوري أبطال أوروبا مع فريق سالزبورج بدوري المجموعات وعندما سئل عن نوع المدافع الذي لا يحب مواجهته قال هالاند: "بالطبع فان دايك مدافع ليفربول، إنه جيد جدًا، إنه قوي وسريع ويمتلك كل الصفات إنه لاعب رائع".
وأكمل: "انا سعيد جدا هنا مع فريقي بوروسيا دورتموند اريد تحقيق الكثير من الاشياء وأركز في ذلك فقط، الملعب هنا يعطيني شعور بالحماس والقوة، وأشعر أنني بحالة جيدة هنا والمزيد من الحاجة للتهديف".