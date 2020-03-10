رياضة | عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. دوري أبطال أوروبا يواجه شبح الإلغاء رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد الأوروبي إلغاء بطولة دوري أبطال أوروبا عقب مباريات الإياب في دور الـ16 بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب الأوروبية خاصة إيطاليا وإسبانيا.

كشفت إذاعة راديو كتالونيا عن أن الاتحاد الأوربي يفكر جديًا في إلغاء مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب مباريات ثمن النهائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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كان الاتحاد الأوروبي قد قرر إقامة مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 بدون جمهور خوفًا من تحول فيروس كورونا إلى وباء.