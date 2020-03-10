رياضة | خاص.. حقيقة إصابة مؤمن زكريا بالحمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. حقيقة إصابة مؤمن زكريا بالحمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن المرض الذي يعاني منه اللاعب، وأنه جاء نتيجة إصابته بالحمى والذي تسبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ ديسمبر من عام ٢٠١٨.

وقال المصدر إن ما تردد ليس له أساس من الصحة، ولا يوجد هناك علاقة بين الحمى وما يعاني منه مؤمن.

وتابع المصدر بأن مؤمن يعاني من مرض في الأعصاب ويخضع للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، للتعافي منه ولا يوجد موعد محدد للتعافي.