رياضة | عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إقالة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق والذي ينتهي عقده في يونيو 2022.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نية بيريز إقالة زيدان للأسباب التالية:

- عدم تحسن النتائج في الولاية الثانية لزيدان

- توتر العلاقة مع زيدان بسبب عدم منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في المباريات

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- إذا خرج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي