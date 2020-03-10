رياضة | ليس سترلينج.. صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على نجم مان سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس سترلينج.. صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على نجم مان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت بعض التقارير أن نادي ريال مدريد يسعى للانضمام الى صراع الحصول على خدمات نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني.
ووفقًا للتقارير أنبايرن ميونخ يعد هو المرشح الأكبر للحصول على خدمات ليروي ساني، الذي عاد أخيرا إلى أرض الملعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في بداية الموسم الحالي.
ومن جانبه يراقب ريال مدريد أيضًا التطورات، حيث أبدى المدرب زين الدين زيدان اعجابه باللاعب الألماني الموهوب.
ويقول "كيكر" إن العملاق الإسباني يمكنه التقدم في سعيه باتجاه ساني مع إعادة بايرن التفكير في خططه وقد يسقط اهتمامه باللاعب.