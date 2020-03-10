رياضة | ليس سترلينج.. صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على نجم مان سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس سترلينج.. صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على نجم مان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن نادي ​ريال مدريد​ يسعى للانضمام الى صراع الحصول على خدمات نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ليروي ساني​.

ووفقًا للتقارير أنبايرن ميونخ يعد هو المرشح الأكبر للحصول على خدمات ليروي ساني​، الذي عاد أخيرا إلى أرض الملعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في بداية الموسم الحالي.

ومن جانبه يراقب ريال مدريد أيضًا التطورات، حيث أبدى المدرب ​زين الدين زيدان​ اعجابه باللاعب الألماني الموهوب.

ويقول "كيكر" إن العملاق الإسباني يمكنه التقدم في سعيه باتجاه ساني مع إعادة بايرن التفكير في خططه وقد يسقط اهتمامه باللاعب.