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رياضة | سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد النارية لموقعة ليفربول بدوري الأبطال

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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ليفربول مساء غد الأربعاء في إياب دور الستة عشر من بطولة .

قائمة أتلتيكو مدريد ضمت كلا من :-

حراسة المرمى : أدان - أوبلاك - أليكس

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خط الدفاع : خيمينيز أرياس - لودي - سافيتش - فيليبي - هيرموسو - تريبيير - فرساليكو

خط الوسط : توماس بارتي - كوكي - ساؤول - ليمار - لورينتي - هيريرا - فيتولو - كاراسكو

خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو - كوريا - سابونجيك - دييجو كوستا.

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