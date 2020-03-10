شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريو عمره 10 سنوات يخشى ليفربول تكراره أمام أتلتيكو مدريد في أنفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منذ 10 سنوات كاملة، وتحديدًا في موسم 2009/2010، وقع ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، ليخسر الريدز الذهاب على ملعب الإسبان، تمامًا كما حدث في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال هذا الموسم، لكن سيناريو العودة قبل 10 سنوات ربما يأمل الإنجليز في تجنب تكراره حين يستضيفون دييجو سيميوني ولاعبيه، غدًا الأربعاء، على ملعب آنفيلد.

Advertisements

وخسر ليفربول في مواجهته أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي قبل 10 سنوات، قبل أن يحل ضيفًا على الريدز في عقر دارهم بملعب أنفيلد. واحتاج ليفربول الفوز في تلك المباراة بهدفين نظيفين أو أكثر للتأهل، إلا أنه لم يستطع سوى تسجيل هدفًا واحدًا بقدم ألبيرتو أكويلاني ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد تعادلهما في مجموع الذهاب والإياب 1-1.

وفي الوقت الإضافي، تقدم الإسرائيلي يوسي بنايون للريدز بالهدف الثاني، ليبدو الإنجليز في طريقهم إلى المباراة النهائية لكن الأوروجواني دييجو فورلان، مهاجم أتلتيكو مدريد آنذاك، صعق أصحاب الأرض بهدف قضى على أحلامهم في الدقيقة 105، ليصبح ليفربول بحاجة إلى هدف ثالث من أجل التأهل وهو ما لم يستطع تسجيله ليودع البطولة رغم فوزه على أرضه في لقاء العودة.

وربما يخشى ليفربول تكرار هذا السيناريو مجددًا حين يستضيف أبناء العاصمة الإسبانية، غدًا الأربعاء، إذ خسر الريدز في الذهاب خارج ملعبهم بالنتيجة نفسها التي خسر بها قبل 10 أعوام، فهل يتكرر سيناريو العودة أم ينجح ليفربول في كتابة نهاية جديدة لهذه القصة المتشابهة؟