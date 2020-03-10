شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية غدًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، ظهر غد الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، ليسافر بعدها إلى الإسكندرية من أجل المبيت بها والدخول في معسكر مغلق هناك، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، الخميس، في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري.

وانتظم خماسي الفريق أشرف بن شرقي ومحمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبدالشافي وأحمد عيد، في التدريبات الجماعية، اليوم، عقب اكتفائهم أمس بالتدريبات التأهيلية، وعدم الانخراط بتدريبات الكرة، بناء على تعليمات الجهاز الفني لتفادي الإجهاد.

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وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية إضافية ليوسف إبراهيم أوباما، على هامش المران، حيث أدى اللاعب الحصة التأهيلية، كذلك الفقرة التكتيكية بالمران، بعدها توجه إلى جيمانيزيوم النادي لعمل الحصة التأهيلية الإضافية بناءً على تعليمات الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

وواصل محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني، حيث أدى الثلاثي فقرات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وذلك من أجل تجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويغيب شيكابالا وعبدالله جمعة بسبب الإيقاف عن اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، الخميس المقبل، في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.