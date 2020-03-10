شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تُعيق عمل الـVAR.. تغيير موعد طنطا ودجلة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة طنطا مع وادي دجلة المقرر لها، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز في السابعة والنصف مساءً، بدلاً من الثانية والنصف ظهرًا.
ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على توصية من اللجنة المشرفة على تطبيق تقنية «VAR»، نظرًا لأماكن الكاميرات المحددة باستاد طنطا، والتي تعترضها أشعة الشمس نهارًا، مما يعيق أعمالها، حتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.
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