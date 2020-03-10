شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: قرار من مجلس الوزراء بخصوص الدوري الإسباني.. وريـال مدريد أكبر المتضررين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن اتجاه مجلس الوزراء الإسباني لاتخاذ قرار بإقامة مباريات الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية دون جمهور خلال الجولتين القادمتين، بسبب انتشار فيروس كورونا. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن القرار سيتم إعلانه بشكل رسمي عقب انتهاء اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء. ومن ضمن المباريات التي يتضمنها القرار مواجهتا ريـال مدريد أمام إيبار وفالنسيا ومواجهتا برشلونة أمام مايوركا وليجانيس. وأشارت الصحيفة إلى أن ريـال مدريد هو المتضرر الأكبر من القرار في الدوري الإسباني إذ سيخوض اللقاءين على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، وسيفقد فرصة المساندة الجماهيرية في ظل صراعه على لقب الدوري مع برشلونة، الذي سيخوض مباراة مايوركا خارج ملعبه، لذا سيكون مستفيدًا من غياب جماهير الخصم في تلك المباراة.

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