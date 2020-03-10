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الاتحاد السعودي بصدد إلغاء الحارس الاجنبي في الموسم المقبل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد السعودي بصدد إلغاء الحارس الاجنبي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه لدى ​الاتحاد السعودي​ بإلغاء قرار الاستعانة بحراس المرمى الأجانب في الدوري الموسم المقبل.

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وحسب ما نقلت صحيفة " البلاد " فإن هذا القرار يأتي لإفساح المجال والفرصة لإظهار مواهب في الحراسة من اللاعبين المحليين بعد أداء حراس المنتخبين الأولمبي والأول المميز خلال المنافسات .

واشارت الصحيفة الى ان أندية ​النصر​ و​الهلال​ و​الوحدة​ بدأت بالفعل التعاقد مع حراس محليين تحسبا لهذا القرار .

واضافت أن اتحاد كرة القدم سيبقي على عدد اللاعبين الأجانب الحالي وهو 7 لاعبين دون خانة الحراسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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