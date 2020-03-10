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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد السعودي بصدد إلغاء الحارس الاجنبي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه لدى الاتحاد السعودي بإلغاء قرار الاستعانة بحراس المرمى الأجانب في الدوري الموسم المقبل.
وحسب ما نقلت صحيفة " البلاد " فإن هذا القرار يأتي لإفساح المجال والفرصة لإظهار مواهب في الحراسة من اللاعبين المحليين بعد أداء حراس المنتخبين الأولمبي والأول المميز خلال المنافسات الرياضية .
واشارت الصحيفة الى ان أندية النصر والهلال والوحدة بدأت بالفعل التعاقد مع حراس محليين تحسبا لهذا القرار .
واضافت أن اتحاد كرة القدم سيبقي على عدد اللاعبين الأجانب الحالي وهو 7 لاعبين دون خانة الحراسة.
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