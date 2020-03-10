الاتحاد السعودي بصدد إلغاء الحارس الاجنبي في الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه لدى ​الاتحاد السعودي​ بإلغاء قرار الاستعانة بحراس المرمى الأجانب في الدوري الموسم المقبل.

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وحسب ما نقلت صحيفة " البلاد " فإن هذا القرار يأتي لإفساح المجال والفرصة لإظهار مواهب في الحراسة من اللاعبين المحليين بعد أداء حراس المنتخبين الأولمبي والأول المميز خلال المنافسات الرياضية .

واشارت الصحيفة الى ان أندية ​النصر​ و​الهلال​ و​الوحدة​ بدأت بالفعل التعاقد مع حراس محليين تحسبا لهذا القرار .

واضافت أن اتحاد كرة القدم سيبقي على عدد اللاعبين الأجانب الحالي وهو 7 لاعبين دون خانة الحراسة.