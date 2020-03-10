- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو يحثّ لاعبيه على البقاء في المنزل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
دعا مدرب نابولي جينارو غاتوزو لاعبي الفريق إلى البقاء في منازلهم بعد توقف بطولة الدوري الايطالي بقرار من الحكومة الايطالية بسبب فيروس كورونا.
وقال غاتوزو نقلا عن صحيفة ماتينو الايطالية: "إبقوا في المنزل، إبقوا في المنزل قدر المستطاع، سوف نأتي هنا فقط كي نتدرب، من أجل ذلك فقط، من ثم نعود للمنزل".
ودعت الحكومة الايطالية جميع المواطنين للبقاء في منازلهم في الفترة المقبلة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا والذي أصاب أكثر من 6 آلاف شخص في إيطاليا.
ويستعد نابولي لمواجهة برشلونة الأسبوع المقبل في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.
كانت هذه تفاصيل خبر غاتوزو يحثّ لاعبيه على البقاء في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.