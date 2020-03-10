غاتوزو يحثّ لاعبيه على البقاء في المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

دعا مدرب ​نابولي​ ​جينارو غاتوزو​ لاعبي الفريق إلى البقاء في منازلهم بعد توقف بطولة ​الدوري الايطالي​ بقرار من الحكومة الايطالية بسبب فيروس كورونا.

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وقال غاتوزو نقلا عن صحيفة ماتينو الايطالية: "إبقوا في المنزل، إبقوا في المنزل قدر المستطاع، سوف نأتي هنا فقط كي نتدرب، من أجل ذلك فقط، من ثم نعود للمنزل".

ودعت الحكومة الايطالية جميع المواطنين للبقاء في منازلهم في الفترة المقبلة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا والذي أصاب أكثر من 6 آلاف شخص في إيطاليا.

ويستعد نابولي لمواجهة برشلونة الأسبوع المقبل في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.