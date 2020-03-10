شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل الأحداث الرياضية في مصر بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020 أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا رسميًا وذلك بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، حيث أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية وتمثلت فيما يلي:

- ارجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية . Advertisements - وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية. - التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية. - التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.

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