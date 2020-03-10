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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتي يفتح الباب للعودة إلى روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
أعرب القائد التاريخي لنادي روما الايطالي فرانشيسكو توتي عن إستعداده للعودة إلى روما في الفترة المقبلة في حال أراد ملاك النادي الجدد القيام بهذه الخطوة.
وبات روما قريبا من أن يصبح تحت ملكية عائلة "فريديكين" الأميركية، بعد ان وصلت المفاوضات مع الرئيس جايمس بالوتا إلى مراحل متقدّمة من الإيجابية.
وقال توتي في حوار مع صحيفة مسنجيرو: "في حال إتصل بي فريديكين سوف أجاوب، من ثمّ سأقيّم الوضع، في الحياة لا يمكن أبدا أن تقول لا".
وكان توتي قد رحل عن إدارة روما في صيف العام 2019.
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