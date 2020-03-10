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توتي يفتح الباب للعودة إلى روما

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أعرب القائد التاريخي ل​نادي روما​ الايطالي ​فرانشيسكو توتي​ عن إستعداده للعودة إلى روما في الفترة المقبلة في حال أراد ملاك النادي الجدد القيام بهذه الخطوة.

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وبات روما قريبا من أن يصبح تحت ملكية عائلة "فريديكين" الأميركية، بعد ان وصلت المفاوضات مع الرئيس جايمس بالوتا إلى مراحل متقدّمة من الإيجابية.

وقال توتي في حوار مع صحيفة مسنجيرو: "في حال إتصل بي فريديكين سوف أجاوب، من ثمّ سأقيّم الوضع، في الحياة لا يمكن أبدا أن تقول لا".

وكان توتي قد رحل عن إدارة روما في صيف العام 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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