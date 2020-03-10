أتلتيكو مدريد يخطط لخطف لاكازيت من أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

يراقب أتلتيكو مدريد الإسباني عن كثب مهاجم الجانرز ألكسندر لاكازيت لتطلع دييغو سيميوني المدير الفني للنادي الإسباني دعم صفوفه في الصيف بإحضار اللاعب إلي ملعب واندامتروبوليتانو.



عاني فريق أتلتيكو من موسم صعب في منافسات الدوري الإسباني وهو بعيد كل البعد عن المنافسة علي البطولة هذا الموسم مع الملكي والبارسا، علي الرغم من التنافس الشديد بين الفريقين للظفر باللقب.

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وذكرت تقارير عن كثير من مشاكل أتلتيكو هذا الموسم في مركز المهاجم، مع بعض الإصابات وضعف الأداء يحد بشدة حصيلة هدفهم في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن أتلتيكو يشاهد لاكازيت منذ فترة قبل أن يتجه للتعاقد معه من أرسنال.

وكان قد تم الإبلاغ عن أن لاكازيت كان علي رأس قائمة أمنياتهم في يناير، ولكن النادي ركز كل جهوده مع كافاني بدلا" من ضمه.

الفرنسي موجود في أرسنال منذ عام 2017م، ولكن لديه سبعة أهداف فقط في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي حتي الآن هذا الموسم و تراجع مع مدربه الجديد ميكيل أرتيتا.