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مباريات الدوري الاسباني ستقام خلف أبواب مقفلة بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباريات الدوري الاسباني ستقام خلف أبواب مقفلة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

قرّر ​الإتحاد الإسباني لكرة القدم​ إقامة مباريات الجولتين المقبلتين من ​الدوري الاسباني​ من دون حضور الجماهير تخوفًا من ​فيروس كورونا​.

وكان نادي قد أعلن اليوم أيضا أن مباراته أمام نابولي الأسبوع المقبل في إياب الدور الـ16 من بطولة ستقام كذلك بلا جمهور على ملعب كامب نو.

إضافة إلى ذلك، سيخوض فالنسيا الليلة مباراته أمام أتالانتا على ملعب ميستايا من دون حضور الجماهير، كذلك إشبيلية في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، سيلعب أمام روما الايطالي في ذهاب الدور الـ16 خلف أبواب مُقفلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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