مباريات الدوري الاسباني ستقام خلف أبواب مقفلة بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

قرّر ​الإتحاد الإسباني لكرة القدم​ إقامة مباريات الجولتين المقبلتين من ​الدوري الاسباني​ من دون حضور الجماهير تخوفًا من ​فيروس كورونا​.



وكان نادي برشلونة قد أعلن اليوم أيضا أن مباراته أمام نابولي الأسبوع المقبل في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ستقام كذلك بلا جمهور على ملعب كامب نو.

إضافة إلى ذلك، سيخوض فالنسيا الليلة مباراته أمام أتالانتا على ملعب ميستايا من دون حضور الجماهير، كذلك إشبيلية في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، سيلعب أمام روما الايطالي في ذهاب الدور الـ16 خلف أبواب مُقفلة.