ماري: أريد البقاء في ارسنال لسنوات طويلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أعرب لاعب فلامينغو المعار إلى ​أرسنال​ بابلو ماري عن رغبته بالبقاء في استاد الإمارات لسنوات قادمة، على الرغم من أنه شارك مع الغانرز مرتين فقط.



وعندما سئل عما إذا كان حريصًا على البقاء بعد إنتهاء مدة صفقة إعارته، أجاب ماري: "نعم بالطبع. أنا سعيد للغاية هنا. سأحاول وأبذل قصارى جهدي حتى نهاية الموسم.

أتمنى أن يكون النادي سعيدًا بي وبعدها سنجد نهاية جيدة لهذا الموسم للجميع. أريد أن ألعب مع أرسنال لعدة سنوات هنا. إنه وضع آخر وأنا سعيد حقًا الآن".