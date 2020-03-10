جيرو يميل نحو البقاء في تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

يبدو ان ​أوليفييه جيرو​ بات منفتحا على البقاء في ​تشيلسي​ في الصيف المقبل، حيث ودفع الفرنسي بقوة للخروج من ​ستامفورد بريدج​ خلال نافذة الانتقالات في كانون الثاني. لكن اي صفقة مماثلة لم تعرض عليه وبقي حيث هو.

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لحسن الحظ بالنسبة للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، سقط ​تامي أبراهام​ مصابًا وفشل ​ميشي باتشواي​ في تعويض غيابه.

ومنذ ذلك الحين، صعد جيرو إلى جانب ​فرانك لامبارد​ وسيكون منفتحًا للتوقيع على تمديد العقد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وبصفته وكيلًا مجانيًا، سيتلقى جيرو العديد من العروض، مع وجود تقارير تفيد بأن ​لاتسيو​ و​إنتر ميلان​ مهتمان بخدماته.