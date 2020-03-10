اخبار الرياضه

جيرو يميل نحو البقاء في تشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيرو يميل نحو البقاء في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

يبدو ان ​أوليفييه جيرو​ بات منفتحا على البقاء في ​تشيلسي​ في الصيف المقبل، حيث ودفع الفرنسي بقوة للخروج من ​ستامفورد بريدج​ خلال نافذة الانتقالات في كانون الثاني. لكن اي صفقة مماثلة لم تعرض عليه وبقي حيث هو.

Advertisements

لحسن الحظ بالنسبة للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، سقط ​تامي أبراهام​ مصابًا وفشل ​ميشي باتشواي​ في تعويض غيابه.

ومنذ ذلك الحين، صعد جيرو إلى جانب ​فرانك لامبارد​ وسيكون منفتحًا للتوقيع على تمديد العقد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وبصفته وكيلًا مجانيًا، سيتلقى جيرو العديد من العروض، مع وجود تقارير تفيد بأن ​لاتسيو​ و​إنتر ميلان​ مهتمان بخدماته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيرو يميل نحو البقاء في تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا