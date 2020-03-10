- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيرو يميل نحو البقاء في تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
يبدو ان أوليفييه جيرو بات منفتحا على البقاء في تشيلسي في الصيف المقبل، حيث ودفع الفرنسي بقوة للخروج من ستامفورد بريدج خلال نافذة الانتقالات في كانون الثاني. لكن اي صفقة مماثلة لم تعرض عليه وبقي حيث هو.
لحسن الحظ بالنسبة للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، سقط تامي أبراهام مصابًا وفشل ميشي باتشواي في تعويض غيابه.
ومنذ ذلك الحين، صعد جيرو إلى جانب فرانك لامبارد وسيكون منفتحًا للتوقيع على تمديد العقد، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وبصفته وكيلًا مجانيًا، سيتلقى جيرو العديد من العروض، مع وجود تقارير تفيد بأن لاتسيو وإنتر ميلان مهتمان بخدماته.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرو يميل نحو البقاء في تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.